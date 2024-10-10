Австрия — Казахстан: ставка Игоря Семшова на игру Лиги наций

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лига наций Австрия – Казахстан.

Ставка: победа Австрии и ТМ 3.5 за 2.13.

«Лига наций УЕФА набирает обороты, и в Линце сборная Австрии примет сборную Казахстана. Участники недавнего Евро-2024 австрийцы начали Лигу наций не лучшим образом – гостевая ничья со Словенией (1:1) и поражение в Норвегии (1:2). При этом у команды Ральфа Рангника в строю Марсель Забитцер, а вот Саша Калайджич и Ксавер Шлагер травмированы.

Станислав Черчесов со своими подопечными сначала сыграли дома вничью с Норвегией 0:0, а вот в Словении казахстанцев ожидало фиаско 0:3.

Если брать историю встреч между этими сборными, то Казахстан в четырёх матчах не забил в ворота Австрии ни одного мяча, проиграв при этом две встречи с общим счётом 0:6. Правда, в последний раз это было аж в 2012 году.

Австрия — фаворит этого матча. Но и Казахстан представляет из себя боевую команду. Да, хозяева победят, но не крупно», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».