Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Австрия — Казахстан: ставка Игоря Семшова на игру Лиги наций

Австрия — Казахстан: ставка Игоря Семшова на игру Лиги наций
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лига наций Австрия – Казахстан.

Ставка: победа Австрии и ТМ 3.5 за 2.13.

«Лига наций УЕФА набирает обороты, и в Линце сборная Австрии примет сборную Казахстана. Участники недавнего Евро-2024 австрийцы начали Лигу наций не лучшим образом – гостевая ничья со Словенией (1:1) и поражение в Норвегии (1:2). При этом у команды Ральфа Рангника в строю Марсель Забитцер, а вот Саша Калайджич и Ксавер Шлагер травмированы.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Станислав Черчесов со своими подопечными сначала сыграли дома вничью с Норвегией 0:0, а вот в Словении казахстанцев ожидало фиаско 0:3.

Если брать историю встреч между этими сборными, то Казахстан в четырёх матчах не забил в ворота Австрии ни одного мяча, проиграв при этом две встречи с общим счётом 0:6. Правда, в последний раз это было аж в 2012 году.

Австрия — фаворит этого матча. Но и Казахстан представляет из себя боевую команду. Да, хозяева победят, но не крупно», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Англия — Греция. Не сенсация, но очень близко
Англия — Греция. Не сенсация, но очень близко
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android