Финляндия — Ирландия: прогноз Семёна Зигаева на игру 3-го тура Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Финляндия — Ирландия.

Ставка: победа Финляндии с форой (0) за 2.06.

«Сборная Финляндии выступает в Лиге наций в дивизионе B. И стартовали финны плохо, это ещё мягко говоря. В 1-м туре они отправились Грецию, где уже в первом тайме хозяева дважды поразили ворота гостей. После перерыва Финляндия играла ещё хуже, но пропустила лишь раз, Греция победила 3:0. 2-й тур сулил ещё больше проблем, ведь финнам предстоял матч на «Уэмбли». Но Англия, словно по инерции прошедшего Евро, играла ужасно, забив всего дважды, оба за авторством Гарри Кейна, и только во втором тайме. 0:2 для сборной Финляндии.

У Ирландии дела не лучше, наверное, даже хуже, ведь они оба матча играли дома в Дублине. Сначала Англия уже в первом тайме дважды поразила ворота Келлехера, отличились Деклан Райс и Джек Грилиш. Затем в столицу Ирландии пожаловали греки, и первый тайм прошёл без голов, да и без моментов по сути. Во втором тайме гости прибавили, чаще атаковали и били по воротам Ирландии. Как итог — победа Греции 2:0.

Обе команды ужасно стартовали на турнире, но Финляндия ниже Ирландии из-за разницы забитых и пропущенных мячей. Но важно помнить — финны оба матча играли на выезде, а ирландцы — дома. Конечно, в современном футболе преимущество своего поля давно весьма условно, но хватает команд, которые при своих трибунах могут дать бой грандам. Мы перестрахуемся и выберем сборную Финляндии с форой (0)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».