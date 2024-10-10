«Спартак» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Салават Юлаев».
Ставка: ТБ 5 за 1.70.
«Салават» серьёзно разочаровал во вторник – на фоне усталого и разобранного ЦСКА уфимцы смотрелись очень пассивно. Как будто не хотели обижать армейцев в тот день, когда праздновался юбилей Бориса Михайлова. А вот теперь команде Козлова предстоит играть ещё с одним сверхмотивированным соперником. «Спартаку» нужно реабилитироваться за серию домашних неудач и поражение от принципиального соперника «Магнитки».
Советовал бы ставить на минимальную победу хозяев в результативном стиле. Красно-белые не умеют ни мало забивать, ни мало пропускать. В этом матче точно будет заброшено больше 5 шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».