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«Спартак» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Спартак» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5 за 1.70.

«Салават» серьёзно разочаровал во вторник – на фоне усталого и разобранного ЦСКА уфимцы смотрелись очень пассивно. Как будто не хотели обижать армейцев в тот день, когда праздновался юбилей Бориса Михайлова. А вот теперь команде Козлова предстоит играть ещё с одним сверхмотивированным соперником. «Спартаку» нужно реабилитироваться за серию домашних неудач и поражение от принципиального соперника «Магнитки».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Советовал бы ставить на минимальную победу хозяев в результативном стиле. Красно-белые не умеют ни мало забивать, ни мало пропускать. В этом матче точно будет заброшено больше 5 шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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