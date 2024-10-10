«Спартак» – «Салават Юлаев»: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.85.
«Спартак» в субботу у себя на льду проиграл магнитогорскому «Металлургу» — 2:5. Два реализованных Адамом Ружичкой и Шейном Принсом большинства не помогли красно-белым. Тем не менее, в желании биться до конца подопечным Алексея Жамнова отказать было нельзя.
«Салават Юлаев» играл 8 октября в Москве против ЦСКА. И там подопечные Виктора Козлова тоже бились, создавали голевые моменты, но не сумели пробить ворота Дмитрия Гамзина ни разу и уступили 0:2. И ясно, что турнирное положение уфимское команды, текущее восьмое место на «Востоке» никого в Башкортостане категорически не устраивает! И честно говоря за красно-белых даже становится немного страшно – ведь настрой у уфимцев будет просто сумасшедшим.
В прошлом сезоне «Спартак» разгромил уфимцев у себя на льду – 6:2.Так что гости ещё и на реванш будут настраиваться.
Гостям отступать некуда. Они и одержат в четверг победу над «Спартаком», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».