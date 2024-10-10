ЦСКА — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 10 октября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 2.47.

«Высока вероятность ничьей в основное время. Слишком много проблем в игре обеих команд. ЦСКА, несмотря на то что прервал серию поражений, во вторник не впечатлил – будь на месте «Салавата» команда с более твёрдым характером, армейцы ни за что бы не победили. У «Автомобилиста» в последних играх непривычно много грубых ошибок в обороне, первое и второе звено перестали набирать очки. Да ещё из-за травм придётся перетряхивать тройки, тасовать центрфорвардов.

Забивать много некому ни у москвичей, ни у уральцев. Думаю, соперники сподобятся максимум на четыре шайбы на двоих. Два очка за счёт большей сыгранности возьмут всё-таки гости, но, весьма вероятно – в овертайме или на буллитах», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».