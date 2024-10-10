Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Лиги наций Италия — Бельгия

10 октября на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч 3-го тура Лиги наций между сборными Италии и Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Пока два гранда мирового футбола выявляют сильнейшего, ты можешь забрать фрибет до 2000 рублей от букмекера БЕТСИТИ.

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Наставник итальянской команды Лучано Спаллетти удивил выбором футболистов. На октябрьские матчи Лиги наций специалист впервые вызвал Никколо Писилли и полузащитника «Монцы» Даниэле Мальдини, сына легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини. Спаллетти отметил, что ждёт от молодого таланта прогресса, назвав его именно тем игроком, которого сборной так не хватало.

В стане бельгийцев не самая спокойная обстановка. Голкипер Тибо Куртуа не играет за национальную команду из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско. Кроме того, в состав не попали лидеры коллектива Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку. Тедеско объяснил выбор тем, что хавбек «Манчестер Сити» попросил отдых, а форвард «Наполи» пожелал работать индивидуально, чтобы лучше адаптироваться к новому клубу.

После двух стартовых туров Италия лидирует в группе, одержав победы в матчах с Францией и Израилем. Бельгийцы набрали три очка из шести возможных, сыграв с теми же соперниками, но уступив французам при победе над израильтянами. Сборные Италии и Бельгии входят в топ-10 рейтинга ФИФА, расположившись на 10-м и шестом месте соответственно.

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