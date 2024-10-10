«Барыс» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Барыс» — «Авангард».

Ставка: «Авангард» победит за 1.60.

Вячеслав Буцаев продолжает пытаться исправить положение «Барыса». Не получается. «Снежные барсы» проиграли последние пять матчей с общим счётом 6:24. В том числе было и унизительное поражение от «Торпедо» — 1:10. Всего в 14 играх команда из Казахстана одержала две победы.

«Авангард» свой последний матч провёл как раз с «Барысом» и выиграл 4:0. У омичей тоже не лучшие результаты, им необходимо прибавлять. Ещё одна встреча с таким соперником – повод для набора очков. К тому же «ястребы» проиграли все пять гостевых матчей в этом сезоне.

В общем, встречаются два неудачника. Но у «Авангарда» дела немного лучше. Команда показывает в целом неплохой хоккей, однако в каких-то моментах сильно уступает соперникам. Вот только не таким кризисным, как «Барыс». Поставить на победу омичей можно за 1.60.