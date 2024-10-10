СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч СКА – «Динамо» Минск.

Ставка: СКА победит с форой (-1.5) за 1.85.

Роман Ротенберг проделал хорошую работу по подготовке к новому сезону, и его команда держится молодцом. СКА проиграл только два из последних девяти матчей. В том числе ему удалось на шаг приблизиться к «Локомотиву», занимающему первое место на Западе. Армейцы с берегов Невы обыграли железнодорожников в овертайме — 4:3 ОТ. В начале октября они также побеждали минчан – 3:0.

Поэтому «Динамо» будет настроено взять реванш. Но как это сделать, когда соперник играет в настолько классный хоккей? «Зубры» проводят сложный отрезок. Они проиграли четыре из пяти последних встреч. Минувшие три матча закончились поражениями от СКА (0:3), «Сочи» (2:3) и «Северстали» (2:3 Б).

Мы предлагаем поставить на победу СКА с форой (-1.5) за 1.85. Подопечные Романа Ротенберга в отличной форме, а после победы над «Локомотивом» они только будут воодушевлены. У минчан серьёзные проблемы. Тягаться с такими клубами, как петербургский, им не по силам.