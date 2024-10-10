ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЦСКА – «Автомобилист».

Ставка: ЦСКА победит за 1.95.

Нельзя сказать, что армейцы проводят плохой сезон, но болельщикам хотелось бы большего. ЦСКА нестабилен. Возможно, это связано с перестройкой команды под требования Ильи Воробьёва. После двух сухих поражений от «Металлурга» (0:7) и «Трактора» (0:4) москвичи обыграли «Салават Юлаев» (2:0).

«Автомобилист» в последнем матче с «Барысом» прервал трёхматчевую серию поражений. Повезло, что екатеринбуржцы играли с ужасно проводящими сезон «снежными барсами». Да и то победа 4:3 не сильно впечатляет, учитывая, что до неё были поражения от «Ак Барса» (2:6), «Локомотива» (0:1 ОТ) и «Сибири» (0:4).

Поэтому больше верится в победу ЦСКА с коэффициентом 1.95. Армейцы явно в лучшей форме, чем «Автомобилист». Победа над уфимцами дорогого стоит, а обыграть «Барыс» сегодня может любой.