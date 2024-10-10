Чили — Бразилия: эксперты назвали фаворита матча

11 октября состоится матч 9-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америки Чили — Бразилия. Начало игры — в 3:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1590 рублей.

Успех чилийцев оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Букмекеры считают, что матч Чили — Бразилия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.83. Гол в исполнении сборной Бразилии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.