Чили — Бразилия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Чили — Бразилия.

Ставка: Бразилия победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.10.

Шансы сборной Чили квалифицироваться на ЧМ-2026 тают на глазах. Она занимает предпоследнее место в турнирной таблице отборочного турнира. В последних двух встречах квалификации на ЧМ-2026 чилийцы разгромно уступили Аргентине (0:3), а также проиграли дома Боливии (1:2).

Футбол в Чили замер в одной точке. Многолетний лидер национальной команды Алексис Санчес недавно раскритиковал условия проживания на базе национальной команды. Он отметил, что это просто невыносимо. В итоге некачественная инфраструктура и такое отношение к игрокам выражаются в плохих результатах.

У сборной Бразилии шансов квалифицироваться значительно больше, чем у Чили. Однако у неё также наблюдается спад. Жёлто-зелёные проиграли четыре из пяти последних матчей квалификации на ЧМ-2026, а также неудовлетворительно выступили в Кубке Америки. Отчасти виной этому серьёзная травма Неймара.

Сборную Бразилию вообще очень сильно подкашивают травмы. Недавно повреждения получили ещё несколько ведущих футболистов — Винисиус Жуниор и Эдер Милитао. Бремя лидерства падает на Родриго и вундеркинда Эндрика. Карло Анчелотти считает, что у последнего большое будущее.

У Доривала Жуниора многое не клеится. Команда показывает недостаточно качественную игру, пропускает простые мячи и с большим трудом забивает сама. Без Винисиуса, Неймара и Милитао даже задача победить аутсайдера становится сложной.

Впрочем, жёлто-зелёные всё равно видятся фаворитами предстоящего матча. Поставить на их победу и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Бразильцы выиграли четыре последние очные встречи.