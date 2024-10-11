«Миннесота» — «Коламбус»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Коламбус».

Ставка: «Миннесота» победит + тотал больше 4.5 гола за 1.90.

«Миннесота» привыкла к роли унылого середняка. У неё недостаточно крепкий состав для того, чтобы претендовать хотя бы на проход дальше первого раунда Кубка Стэнли. Вся надежда на Кирилла Капризова. Россиянин — единственный по-настоящему ценный актив «Миннесоты», и клуб пойдёт на всё, чтобы его сохранить. Прошлый регулярный чемпионат НХЛ форвард закончил на восьмом месте в списке лучших снайперов лиги. Он забросил 46 шайб, а ещё отдал 50 результативных передач.

В межсезонье состав «Миннесоты» пополнил ещё один россиянин — Яков Тренин. Его силовой стиль игры и вариативность могут чуточку упростить жизнь Капризову. Как минимум шансы «Уайлд» начать новый сезон с победы становятся выше.

«Коламбус» последние несколько лет является беспросветным аутсайдером НХЛ. В преддверии регулярного чемпионата его возглавил Дин Эвасон. Последним местом его работы была как раз «Миннесота». Тренер был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

К новому сезону «Блю Джекетс» подходят в подавленном настроении. На выезде у них вряд ли получится отнять очки у ставшей немного крепче «Миннесоты». Заключить пари на победу «Уайлд» и тотал больше 4.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. С результативностью у «Миннесоты» всё хорошо. Много очков в прошлом сезоне она потеряла из-за недостаточно крепкой обороны.

Не видится крепкой защита «Уайлд» и в преддверии нового сезона, но «Коламбус» — удобный соперник, с которым не должно возникнуть больших проблем. «Миннесота» выиграла семь из девяти последних очных встреч.