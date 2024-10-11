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Босния и Герцеговина — Германия: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций

Босния и Герцеговина — Германия: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций
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11 октября на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Босния и Герцеговина — Германия. Начало игры — в 21:45 мск.

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Аналитики считают фаворитами гостей: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.29. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1290 рублей.

Успех боснийцев оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Букмекеры уверены, что матч Босния и Герцеговина — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

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