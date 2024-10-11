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Босния и Герцеговина — Германия: прогноз «Чемпионата»

Босния и Герцеговина — Германия: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Германия.

Ставка: Германия победит всухую за 2.26.

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Босния и Герцеговина — Германия. Немецкая машина непоколебима

Сборная Боснии и Герцеговины смелыми шагами идёт к регрессу. Её звёздное поколение уходит в закат. В последних 10 матчах за сборную в официальных турнирах оставшийся в национальной команде Эдин Джеко забил всего два гола. Семь из этих игр сине-жёлтые проиграли.

Есть ли у таких сине-жёлтых хоть какие-то шансы избежать поражения в грядущем матче? Сборная Германии открыла новую главу в истории после назначения на должность главного тренера Юлиана Нагельсмана. Она очень здорово и интересно выступила на Евро-2024.

Нагельсман преображает сборную Германии в лучшую сторону. В Лиге наций его подопечные крупно победили Венгрию (5:0) и сыграли вничью с Нидерландами (2:2). У бундестим были возможности для того, чтобы забить ещё и иметь в активе две победы, но воспользоваться шансами не получилось.

Не осталась незамеченной Нагельсманом уязвимость оборонительной линии национальной команды. Им будет проведена работа над ошибками. Немецкая машина исправится за ничейный результат уверенной победой.

Поставить на то, что Германия победит и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. У бундестим возникла проблема с вратарской позицией из-за травмы Марка-Андре тер Штегена. Нагельсман решил выбрать в качестве основного вратаря Александра Нюбеля.

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