Венгрия — Нидерланды: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч Венгрия — Нидерланды.

Ставка: Нидерланды не проиграют + тотал больше 2.5 гола за 2.08.

На самом деле почти всё кричит о том, что матч должен получиться результативным. Во-первых, взгляните на историю очных противостояний. В предыдущих пяти случаях менее четырёх голов на двоих команды не забивали, а последняя встреча вообще закончилась победой Нидерландов со счётом 8:1.

Конечно, здесь стоит сделать резонное замечание, что матч состоялся 11 октября 2013 года, то есть целых 11 лет назад. А остальные результативные матчи были ещё раньше. Это правда. Вот только к новой встрече оппоненты подходят в таком состоянии, что вполне могут изобразить на табло что-нибудь подобное.

Правда, речь только про одну сторону. Сборная Нидерландов в данном случае не просто так считается фаворитом. На чемпионате Европы в Германии под руководством Рональда Кумана команда добралась до полуфинала и до последнего претендовала на финал. Характерной чертой матчей с её участием стала высокая результативность.

В Лиге наций «оранжевые» продолжили веселиться. В 1-м туре нового цикла обыграли со счётом 5:2 сборную Боснии и Герцеговины, которая совсем расклеилась, а во 2-м туре выдали боевую ничью со сборной Германии — 2:2. Огрехи обороны удаётся компенсировать хорошей реализацией. И это может стать большой проблемой для сборной Венгрии.

Венгры почти ничего толком не показали на Евро-2024, а в первом же туре Лиги наций получили пять безответных мячей от сборной Германии. Пусть последующая нулевая ничья с боснийской командой не смущает — сыграть «на ноль» было принципиальном моментом, штаб даже поменял голкипера. В целом же команду Марко Росси, судя по всему, посетил небольшой кризис.

При таких раскладах можно смело проверить тотал больше 2.5 мяча. Букмекеры не так сильно в это верят, поэтому коэффициент относительно высокий. Увеличить значение можно добавлением ставки на то, что сборная Нидерландов не проиграет. Нидерландцы спокойно добывают результат в играх с андердогами и дают равный бой грандам. С Венгрией должны разобраться.