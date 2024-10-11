Венгрия — Нидерланды: эксперты назвали фаворита матча

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В пятницу, 11 октября, продолжится программа 3-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Венгрия — Нидерланды, который пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах явное предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.66, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа сборной Венгрии на домашнем стадионе доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.20 — это около 18% вероятности. Ничейный результат награждён коэффициентом 4.18 (23%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Будапеште получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.