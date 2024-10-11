Украина — Грузия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В пятницу, 11 октября, продолжится программа 3-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Украина — Грузия, который пройдёт на нейтральном поле «Городского стадиона» в Познани (Польша). Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры заметное преимущество отдают номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Украины предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа сборной Грузии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.75 — 27% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 3.35 (29%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги В не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.