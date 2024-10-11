Украина — Грузия: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Украина — Грузия.

Ставки: обе забьют за 1.94, Грузия не проиграет за 1.75.

Украинцы не лучшим образом выступили на чемпионате Европы в Германии, почти потеряв шансы на плей-офф уже после 1-го тура, когда получили 0:3 от сборной Румынии. Новый цикл Лиги наций начали тоже не с той ноги. Сначала получили 1:2 от сборной Албании, а затем — 2:3 от сборной Чехии. Да, оппоненты крепкие, но последнее место в группе это не оправдывает.

У сборной Грузии дела куда лучше. Во-первых, команда впервые в истории попала на Евро, где вышла в 1/8 финала! Не без доли везения, но и характер был продемонстрирован титанический. Победа над сборной Португалии (2:0) в 3-м туре точно войдёт в историю грузинского футбола. Ну а на первой стадии плей-офф просто не повезло попасть на Испанию.

Однако назвать данное достижение случайностью уже довольно трудно, ведь грузинские футболисты под руководством Вилли Саньоля продолжают удивлять. В Лиге наций по очереди обыграли сборную Чехии (4:1) и Албании (1:0). Настроение должно быть сейчас отличное. Особенно на фоне кадровых потерь в стане соперника перед предстоящим матчем 3-го тура.

Закрепить лидерство в группе грузинам могут помочь и проблемы сборной Украины в обороне. Всё же девять пропущенных мячей в пяти прошлых играх в различных турнирах — это много. При таких раскладах не совсем понятно, почему украинцы получили такое преимущество от букмекеров. Есть ощущение, что это тот самый случай, когда аналитики могут ошибиться.

В качестве ставки интересно выглядят голы в обе стороны. Футболисты сборной Украины, вероятно, будут активны с первых минут, чтобы добиться важных очков и не отстать окончательно. Вот только сборная Грузии хорошо использует свои шансы при игре вторым номером. И даже может удержать какой-нибудь приемлемый для себя счёт.