Бетербиев — Бивол: букмекеры назвали фаворита боя

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Турнир в Эр-Рияде начнётся в 18:00 мск. Главный бой турнира Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол стартует ориентировочно в 00:00.

Артур Бетербиев — чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). У Бивола — титул чемпиона по версии WBA. Бой между ними пройдёт за звание абсолютного чемпиона, победитель станет лучшим по всем версиям.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Биволу. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.83 (52%). Шансы Бетербиева оценили котировкой 2.24 (42%). На ничейный исход по итогам боя можно сделать ставку за 15.0 (6%).