Турция — Черногория: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги наций Турция – Черногория.

Ставка: Турция победит с форой (-1.5) за 1.95.

«Лунные звёзды» после поражения в четвертьфинале Евро-2024 неплохо стартовали в Лиге наций. Они начали с ничьей во встрече с Уэльсом (0:0), но затем победили Исландию (3:1). Нападающий «Бенфики» Керем Актюркоглу оформил хет-трик. Ещё один его гол не засчитали из-за офсайда.

Сборная Черногории хотела бы выдавать такие же результаты, но проиграла обе встречи в Лиге наций. «Храбрые соколы» потерпели поражения от Исландии (0:2) и Уэльса (1:2). Что говорить, если команда даже не смогла отобраться на прошлый чемпионат Европы в компании не самых сильных сборных.

Для турок этот матч станет ещё одним способом набрать три очка. С учётом того, в какой форме находятся «лунные звёзды», обыграть Черногорию не составит большого труда. Победа Турции с форой (-1.5) принимается с коэффициентом 1.95.