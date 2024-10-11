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Чехия — Албания: прогноз на матч Лиги наций

Чехия — Албания: прогноз на матч Лиги наций
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги наций Чехия – Албания.

Ставка: Чехия победит за 1.68.

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Чехи не смогли преодолеть групповой этап на чемпионате Европы в Германии, дважды уступив и один раз сыграв вничью. Они продлили свою безвыигрышную серию в Лиге наций, потерпев поражение от Грузии (1:4). Видимо, после этого «народная команда» сделала выводы и неожиданно для многих обыграла сборную Украины (3:2). Дубль оформил Павел Шульц.

Как ни странно, Албания тоже обыграла украинцев (2:1), но уступила Грузии (0:1). Не менее интересно, что групповой этап минувшего Евро красно-чёрные тоже провели неудачно. Дважды уступили и один раз сыграли вничью.

Как сильно похожи результаты обеих команд! Чувствуется, что игра будет напряжённой и, скорее всего, равной. Однако небольшое преимущество будет на стороне чехов. Всё-таки они выступят на домашнем стадионе. Поставим на победу Чехии за 1.68.

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