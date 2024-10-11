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Словакия — Швеция: прогноз на матч

Словакия — Швеция: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги наций Словакия – Швеция.

Ставка: Швеция не проиграет за 1.57.

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У Словакии есть все шансы завершить групповой этап Лиги наций на первом месте. Команда начала турнир с победы над Эстонией (1:0), а затем обыграла Азербайджан (2:0). Два «сухаря» — это заслуга Мартина Дубравки. Жаль, но в предстоящей встрече его не будет. Это может сказаться на результате.

Сборная Швеции стартовала в Лиге наций с победы над Азербайджаном (3:1). Дьёкереш забил гол, а Исак оформил дубль. Затем эти два футболиста были неудержимы во встрече с Эстонией (3:0). На этот раз игроки поменялись – Виктор сделал дубль. К сожалению, матч со словаками пропустит Александер. Посмотрим, как Дьёкереш проявит себя без него. Он настоящая звезда шведской сборной.

Без Мартина Дурбавки шансы словаков на победу или ничью заметно снизятся. Особенно если учитывать атакующий потенциал Швеции во главе с Дьёкерешем. Наша ставка будет на то, что сине-жёлтые не проиграют за 1.57.

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