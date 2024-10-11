«Каролина» — «Тампа-Бэй»: эксперты назвали фаворита матча НХЛ

12 октября на льду стадиона «Леново Центр» в городе Роли состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 2:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2220 рублей.

Успех «Лайтнинг» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Каролина» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.