«Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Тампа-Бэй».

Ставка: тотал меньше 6 голов за 1.87.

Номинально крепкая оборонительная линия «Каролины» стала ещё лучше. У Кочеткова редко было много работы, а теперь голкипер и вовсе может заскучать. Впрочем, если защита «Харрикейнз» прибавила в надёжности, то нападение потеряло в глубине и качестве. А ведь с результативностью у команды и так в прошлом сезоне далеко не всегда всё было в порядке.

У «Тампа-Бэй» всё с точностью до наоборот. Из-за травм защита клуба в прошлом сезоне очень сильно просела. Несмотря на старания Андрея Василевского и Никиты Кучерова, «Лайтнинг» много пропускали и проигрывали.

Кучеров по итогам прошлого сезона выиграл «Арт Росс Трофи», но статус самого результативного хоккеиста регулярного чемпионата НХЛ никак не помог команде. Поэтому межсезонье «Лайтнинг» было посвящено набору качественной обороны. В состав вернулся Райан Макдона, и было выменяно ещё несколько отличных защитников.

Большая удача, что при этом у «молний» получилось улучшить нападение Джейком Гюнцелем. Болельщики будут скучать по ушедшему Стивену Стэмкосу, выступавшему за клуб на протяжении всей карьеры. Тем не менее нападение «Тампа-Бэй» требовало свежей крови, и теперь у Кучерова больше простора для творчества.

Командам наверняка потребуется время на то, чтобы набрать форму и адаптироваться к переменам. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет тотал меньше 6 шайб, за 1.87.

У команд хватает мощных и креативных нападающих, но голкиперы и защитники тоже не промах. Всего лишь в двух из восьми последних очных встреч клубы на двоих забросили больше четырёх шайб. С учётом перемен в межсезонье в повышение результативности верится с трудом.