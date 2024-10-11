«Ванкувер» — «Филадельфия»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Ванкувер» — «Филадельфия».

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.85.

«Флайерз» довольны Мичковым. Его сравнивают с Павлом Буре и пророчат большое будущее. По версии сайта НХЛ, Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему новичку сезона.

Джон Торторелла препятствует возникновению у Мичкова звёздной болезни. Он отметил, что Матвей пока ещё не спаситель клуба. Тренер грамотно рассудил, что нападающему необходимо развиваться и становиться лучше.

В предстоящей встрече Мичков вновь может порадовать результативностью. Поставить на тотал больше 6 шайб можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Грозно смотрится нападение «Ванкувера», но не защита. Пока что оборонительная линия видится ахиллесовой пятой «Кэнакс». Ну и на последнем рубеже без Демко очевидны проблемы.

У «Кэнакс» объёктивно больше шансов на победу. Во-первых, они играют дома. Во-вторых, у «Ванкувера» лучше укомплектован состав и, соответственно, лучше результаты. Однако списывать со счетов подопечных Джона Тортореллы не стоит.

Специалист строит команду на долгосрочную перспективу. Со временем качество командной игры «Флайерз» растёт, молодёжь клуба прибавляет, учась на ошибках. Под руководством такого наставника у Мичкова действительно есть все шансы стать вторым Павлом Буре.