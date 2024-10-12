Испания — Дания: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций

В субботу, 12 октября, состоятся встречи 3-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Испания — Дания, который пройдёт на стадионе «Нуэва-Кондомина» в Мурсии. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.41, что приблизительно равно 69% вероятности.

Победа сборной Дании доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50 — 11% вероятности. Ничейный исход можно отыскать за 4.92 (20%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.76. Однако если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.