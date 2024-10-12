Испания — Дания: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч Лиги наций Испания — Дания.

Ставка: обе забьют за 2.03.

Сборная Испании после триумфального чемпионата Европы в Германии оступилась на сборной Сербии в матче 1-го тура нового цикла Лиги наций. Гостила в Белграде и довольствовалась лишь нулевой ничьей, хотя имела колоссальное преимущество.

Уже во 2-м туре соревнования испанцы на выезде разгромили сборную Швейцарии (4:1), которая вообще-то едва в полуфинал Евро не протиснулась. Впрочем, теперь у подопечных Луиса де ла Фуэнте соперник будет не проще. По крайней мере, исходя из результатов.

Сборная Дании вылетела с ЧЕ-2024 уже на первой стадии плей-офф, уступив немцам. Каспер Юльманн покинул пост главного тренера, но с исполняющим обязанности до конца года Мортеном Вигхорстом новый розыгрыш Лиги наций удалось начать с двух побед — по 2:0 над сборными Швейцарии и Сербии. Свои шансы команда по-прежнему хорошо использует.

Против сборной Испании также будут играть кадровые потери. Мало того, что сломался и выбыл на длительный срок из-за крестообразных связок железный Родри, так ещё и перед самой октябрьской международной паузой серьёзную травму получил Дани Карвахаль. Мастеров в команде много, но таким футболистам подыскать замену практически невозможно.

Добавьте к этому готовность защитника Эмерика Лапорта бойкотировать матчи из-за перегруженного календаря, которая отражает настроение многих футболистов, и получите ослабленную линию обороны чемпионов Европы. А если не ослабленную, то хотя бы не лучшую. Это уже может стать хорошим поводом для датчан, чтобы навязать борьбу и, вероятно, рассчитывать минимум на гол.

В голе же самих испанцев сомнений мало. Лидеры атаки в строю, а результативность продолжает поражать. Дело в том, что два из четырёх мячей в ворота сборной Швейцарии в прошлом туре были забиты в меньшинстве! Поразить ворота 37-летнего Каспера Шмейхеля на домашнем поле должно быть не так сложно. Потому ждём голы в обе стороны.