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Букмекеры оценили шансы Португалии победить Польшу в Лиге наций

Букмекеры оценили шансы Португалии победить Польшу в Лиге наций
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В субботу, 12 октября, состоятся встречи 3-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Польша — Португалия, который пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно равно 58% вероятности.

Победа сборной Польши доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.50 — это около 18% вероятности. Ничейный исход вероятнее, но коэффициент тоже высокий — 4.18 (24%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается в 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — в 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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