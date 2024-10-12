Польша — Португалия: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Польша — Португалия.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.

На старте нового цикла Лиги наций португальцы подтверждают свой потенциал. В 1-м туре обыграли сборную Хорватии, а во 2-м туре — сборную Шотландии. Любопытно, что в обоих случаях играли на своём поле, и Криштиану Роналду дважды забивал победные мячи. У Бруну Фернандеша — гол+пас.

Прямо сейчас сборная Португалии лидирует в группе 1 и, конечно же, будет фаворитом в предстоящем матче со сборной Польши. Поляки в последние годы сбавили обороты. На Евро-2024, пусть и со скрипом, отбор прошли. Однако из группы выйти не сумели, потерпев два поражения при одной ничьей. К их чести следует сказать, что ничья случилась с Францией.

Вот только проблем у польской команды заметно больше, чем достижений. Главная проблема прямо сейчас — нестабильная оборона. За три игры на ЧЕ-2024 было пропущено шесть мячей, за две игры на старте Лиги наций — три мяча. С шотландцами справились не без доли везения (3:2), а хорватам закономерно уступили (0:1).

Так что не совсем понятно, почему букмекеры сомневаются в высокой результативности предстоящего матча. Очень вероятно, что португальская команда сумеет забить мяча два-три, а поляки на своём поле хотя бы раз ответят. Несмотря на откровенно худую оборону, польский коллектив регулярно забивает. Португальцы же высокой надёжностью тоже не отличаются.

Альтернативный вариант — победа Португалии и тотал больше 1.5 мяча. Коэффициент чуть выше, а упор идёт на результат в пользу гостей. С учётом нестабильности сборной Польши и хода, который набрала Португалия после чемпионата Европы, вполне логично будет увидеть победу последней. А уж два мяча гости затолкать сумеют.