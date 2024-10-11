Босния и Герцеговина — Германия: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Германия.

Ставка: победа Германии с форой (-2) за 2.23.

«В третьем туре Лиги наций встретятся Босния и Герцеговина и Германия. Тут всё заранее ясно. Немцы не могут себе позволить терять очки, тем более что они это уже в турнире успели сделать.

Боснии явно тяжело придётся в этой группе. Она выступает в Лиге А, где собраны сильнейшие сборные. Так что за топ-2 с Германией и Нидерландами боснийцам вряд ли удастся бороться. Они с Венгрией будут сражаться за третью строчку и сохранение прописки в лиге.

Ну а команда Нагельсмана явно претендует в их квартете на первое место. Она будет соревноваться за него с Нидерландами. Они уже провели матч во 2-м туре, где не выявили победителя. Вся игра пришлась у них на первый тайм, где и было забито основное количество голов. В целом немцы сыграли лучше, но забить третий мяч они так и не смогли — 2:2. А в 1-м туре команда ожидаемо переиграла Венгрию, да ещё и сделала это крупно — 5:0.

Босния же пока не имеет побед в этой ЛН. Стартовала она тоже с поражения, когда пропустила пять мячей. Но, в отличие от Венгрии, команда смогла дважды забить в ответ — 2:5 с Нидерландами. А во 2-м туре они как раз с венграми и поделили очки, ни разу не отличившись — 0:0. Там даже немного повезло сине-жёлтым, соперник играл явно лучше, больше моментов создал, но забить так и не смог.

В целом я не думаю, что тут стоит долго размышлять о форме соперников. Германия намного сильнее. Она ещё и разозлена после неудачи на домашнем Евро. Так что в ближайшее время слабой игры от немцев я не жду. Тут они тоже уверенно наберут свои очки.

Мой выбор тут — фора (-2) мяча на Германию. Она оценивается в 2.23», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».