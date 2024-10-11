Босния и Герцеговина — Германия: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги наций 11 октября

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Германия.

Ставка: победа Германии и ТБ 2.5 за 1.74.

«Босния и Герцеговина и Германия сыграют в 3-м туре Лиги наций. Это дивизион А, боснийцы в последнем туре сыграли вничью с венграми (0:0), весь матч оборонялись. У венгров всё равно было заметное преимущество, но ничью команда удержала. До этого она проиграла Нидерландам, абсолютно по делу, только по статистике ударов можно понять, что игра была односторонняя – 28-4 по ударам в пользу голландцев, около 80% владения у них. В общем, Босния по делу проиграла в обоих таймах, во втором три мяча пропустила.

Тренеру Сергею Барбарезу, конечно, тяжело. Хотя у Боснии есть хорошие исполнители, звёзды, тот же Джеко. Но в дивизионе А в такой группе с Германией, Голландией, Венгрией, я думаю, что будет очень тяжело команде. Ей мало что светит, хотя вот с конкурентом в борьбе за выживание в дивизионе сыграла уже вничью. В общем, нормальный результат, но с точки зрения игры не очень убедительно пока выступает коллектив.

Германия же одержала победу над Венгрией 5:0 в 1-м туре. А потом она сыграла вничью с голландцами 2:2, в очень зрелищном матче. Немцы вели в счёте, но победу 2:1 не удержали, игра была зрелищной, открытой. Германия чаще била по воротам, в два раза больше, чем соперник. Немцы, в общем, содержательный футбол показывают, но в защите не идеально играют, допускают моменты. Игра у них с очень открытой структурой, если смотреть на усреднённые позиции, то почти все игроки сборной находились на чужой половине поля, и это в Амстердаме с голландцами в большом матче.

Германия всегда отталкивается от самой себя. Боснии будет тяжело в этом матче дать ей бой. Понятно, что немцы фавориты. Здесь я мудрить не стану, думаю, что Германия в состоянии в гостях забить много и убедительно выиграть. Поэтому я беру комбинированную ставку — победа Германии и общий тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.74. Думаю, что такая ставка должна пройти», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».