Босния и Герцеговина — Германия: прогноз Алексея Гасилина на игру 3-го тура Лиги наций

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Германия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.80.

«Босния наравне с венграми, наверное, главный аутсайдер этой группы. А немцы и нидерландцы – те две команды, которые должны выходить напрямую.

Немцы обыграли венгров 5:0 и 2:2 сыграли с нидерландцами, но Германия была чуть ближе к победе. Играли они на выезде и пропустили лишь в концовке.

Боснийцы дома могут оказать сопротивление, но это может вылиться лишь в один забитый мяч. Кстати, нидерландцам они забили дважды, но проиграли 2:5.

Поэтому я думаю, что такая сборная Германии с Вирцем, Хаверцем, Мусиалой должна легко разбирать эту Боснию. Мне нравится ставка на победу Германии с форой (-1.5). А также тотал угловых Германии больше 5.5», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».