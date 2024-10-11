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Венгрия — Нидерланды: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги наций

Венгрия — Нидерланды: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги наций
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия – Нидерланды.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.96.

«У венгров довольно любопытная домашняя серия. Команда 11 матчей не проигрывает у себя дома. Только что была нулевая ничья с Боснией, но надо сказать, что впервые за 11 матчей венгры дома не забили, это в некоторой степени примечательно.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается Нидерландов, то эта команда венгров обыгрывает уже девять матчей кряду, это историческое противостояние. Однако это имеет отношение к текущей форме. Голландия сейчас забила пять боснийцам, сыграла в результативную ничью с немцами. Надо сказать, что Нидерланды — команда, которая играет всегда очень ярко впереди и сзади. В последних 12 из 13 матчей у них обязательно проходят «верха».

Думаю, публика на домашней венгерской арене будет гнать команду вперёд. Я жду результативной игры. В обороне венгры допускают достаточно ошибок, это показала сборная Германии — команда топ-класса. На этом фоне были видны большие различия. Голландия тоже своих шансов не упустит. Игра будет результативной. Во втором тайме голов будет в достатке. Количество голов второго тайма — минимум два», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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