Венгрия — Нидерланды: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги наций

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия – Нидерланды.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.96.

«У венгров довольно любопытная домашняя серия. Команда 11 матчей не проигрывает у себя дома. Только что была нулевая ничья с Боснией, но надо сказать, что впервые за 11 матчей венгры дома не забили, это в некоторой степени примечательно.

Что касается Нидерландов, то эта команда венгров обыгрывает уже девять матчей кряду, это историческое противостояние. Однако это имеет отношение к текущей форме. Голландия сейчас забила пять боснийцам, сыграла в результативную ничью с немцами. Надо сказать, что Нидерланды — команда, которая играет всегда очень ярко впереди и сзади. В последних 12 из 13 матчей у них обязательно проходят «верха».

Думаю, публика на домашней венгерской арене будет гнать команду вперёд. Я жду результативной игры. В обороне венгры допускают достаточно ошибок, это показала сборная Германии — команда топ-класса. На этом фоне были видны большие различия. Голландия тоже своих шансов не упустит. Игра будет результативной. Во втором тайме голов будет в достатке. Количество голов второго тайма — минимум два», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».