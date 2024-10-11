Венгрия — Нидерланды: прогноз Виктора Гусева на матч дивизиона А Лиги наций

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Нидерланды.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.76.

«В группе Лиги наций Венгрия делит третье-четвёртое места с Боснией и Герцеговиной, отставая от Германии и Нидерландов на три очка. Обе команды сейчас не сильны обороной, хотя последняя встреча венгров дома (с Боснией) и завершилась нулевой ничьей. Но вот в Германии они пропустили пять безответных мячей. Нидерланды получили от немцев два гола, тоже забив два. В то же время с боснийцами у них был итог 5:2. Голландцы оба матча провели дома.

На арене имени знаменитого венгерского бомбардира Пушкаша можно ждать продолжения результативных действий от Нидерландов, поскольку Венгрия вряд ли дома выберет сугубо оборонительную тактику. И против боснийцев хозяева имели все шансы забить. В частности, их капитан Собослаи из «Ливерпуля», индивидуальная ставка на которого, думаю, по-прежнему имеет право на жизнь. В то же время у голландцев (тем более в отсутствие травмированного Копмейнерса из «Ювентуса») я бы обратил внимание на сильную игру полузащитника «Милана» Рейндерса, открывшего счёт в матче с немцами, а также отметившегося голом и результативной передачей во встрече с Боснией и Герцеговиной. При этом с выбором эффективного центрфорварда у Кумана поз-прежнему проблемы.

Команды в последний раз встречались друг с другом больше десяти лет назад в отборе на ЧМ-2014. Тогда два раза крупно победили Нидерланды — 4:1 и 8:1. Да и вообще девять последних матчей между ними (с 1985 года) остались за голландцами. Впрочем, венгры часто отвечали как минимум одним забитым мячом. Сборная Венгрии известна как домашняя команда, для которой предстоящая игра, вероятнее всего, последний шанс остаться претендентом на сохранение места в высшей лиге. Но команде итальянского тренера Росси нужна победа. А Нидерланды хотя и не всегда аккуратно играют сзади (даже несмотря на наличие ван Дейка в центре обороны), при этом исправно забивают», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».