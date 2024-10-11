Венгрия — Нидерланды: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций в Будапеште

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Венгрия — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов 2:1 за 7.40.

«Венгрия и Нидерланды проведут игру в 3-м туре Лиги наций 11 октября. Уверен тут в победе голландцев. Хотя венгры могут доставить им определённые проблемы.

Нидерланды всё ещё находятся в хорошей форме, и это несмотря на отсутствие больших звёзд в составе. Сборная крепкая, сыгранная. На Евро-2024 она смотрелась весьма неплохо, дошла до полуфинала, где в равном матче уступила Англии — 1:2.

В Лиге наций подопечные Кумана пока не проигрывали. Сперва они разгромили Боснию и Герцеговину со счётом 5:2. А во 2-м туре Нидерланды играли с равным соперником в группе, с которым они явно будут бороться за первое место — с Германией. Там далеко не лучший матч в обороне выдал коллектив, но всё равно не уступил — 2:2.

А вот Венгрия пока слабо выступает на этой Лиге наций. Да, это не топовая сборная, но определённый уровень у неё тоже есть. Той же Германии на Евро-2024 она доставила проблемы, пусть и проиграла. Но вот уже в ЛН немцам венгры уступили просто подчистую — 0:5. Казалось, во 2-м туре коллектив точно наберёт очки — в соперниках были боснийцы. Но и там «золотая» команда потеряла очки, пусть и играла намного лучше — 0:0.

В общем, я тут отдаю предпочтение Нидерландам. Команда находится в хорошем состоянии, независимо от того, есть ли у нее звёзды в составе или нет. Венгры же находятся как раз в не лучшей форме, зачастили с неудачами. Так что больше всё равно тут верю в успех гостей.

Ставлю на победу Нидерландов со счётом 2:1 с коэффициентом 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».