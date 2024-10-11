Словакия — Швеция: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Словакия — Швеция.

Ставка: победа Словакии с форой (0) за 1.83.

«Сборная Словакии на прошедшем чемпионате Европы попала в квартет с Бельгией, Украиной и Румынией. Все команды по итогам группового этапа набрали по четыре очка, и по дополнительным показателям словаки вышли в плей-офф с третьей строчки. В 1/8 финала гол Ивана Шранца почти вывел Словакию в четвертьфинал, но Беллингем на пятой компенсированной минуте забил через себя и перевёл встречу в дополнительное время, где гол Кейна выбил словаков из турнира. В Лиге наций Словакия стартовала с двух побед, сначала 1:0 в Эстонии, затем – 2:0 дома над Азербайджаном.

Сборная Швеции не смогла отобраться на Евро-2024, пропустив вперед Бельгию и Австрию, поэтому летом шведы играли товарищеские матчи. Победили Эстонию и Албанию, уступили Дании, а сербы и португальцы и вовсе разгромили Швецию. В Лиге наций скандинавы стартовали с уверенной выездной победы в Баку над Азербайджаном 3:1, хотя сначала хозяева не забили пенальти, а шведы все голы записали на свой счёт после перерыва. Затем был домашний матч с Эстонией, там трижды Швеция забила в первом тайме, а после перерыва гости остались в меньшинстве и даже не помышляли об атаках.

Нас ждёт встреча двух лидеров своей группы, и чуть бо́льшим фаворитом букмекеры видят Словакию, но тут во многом играет фактор своего поля. Для шведов ничья на выезде будет неплохим результатом, кажется, что Эстония и азербайджанцы — не конкуренты, поэтому зацепить очки на выезде и дома победить — ключ к победе в группе. Поэтому словаки дома должны играть только на победу, они же в схожей ситуации. Но мы подстрахуемся и выберем вариант «Словакия с форой (0)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».