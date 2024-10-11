Словакия — Швеция: ставка Игоря Семшова на матч дивизиона C Лиги наций

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Словакия — Швеция.

Ставка: ничья за 3.30.

«Сборная Словакии начала эту Лигу наций с двух побед. Подопечные Франческо Кальцоны сначала обыграли на выезде Эстонию (1:0), а затем дома взяли верх над Азербайджаном (2:0). Ондрей Дуда и Давид Стрелец забили в последней встрече по мячу.

Сборная Швеции с этими же соперниками сыграла ещё мощнее. Выездная победа над Азербайджаном (3:1) и домашняя над Эстонией (3:0) привели Йона Даль Томассона на первое место в своей группе. Виктор Дьёкереш и Александер Исак забили в этих встречах по три мяча.

Шведы довольно успешно играют против словаков – две победы в четырёх матчах с общей разницей 8:1. В последний раз команды встречались в финальной части Евро-2021, и Швеция выиграла тогда минимально 1:0.

Сейчас игра получится равной и без большого количества голевых моментов. По мячу друг другу команды всё-таки забьют и сыграют вничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».