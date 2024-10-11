Турция — Черногория: прогноз Семёна Зигаева на игру дивизиона B Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на игру Лиги наций Турция — Черногория.

Ставка: победа Турции с форой (-1) за 1.42.

«Сборная Турции неплохо выступила на прошедшем чемпионате Европы по футболу. В Германии турки финишировали вторыми в группе, в 1/8 финала имели проблемы, но всё же прошли дальше. В четвертьфинале до 70-й минуты было всё неплохо, но затем голландцы забили дважды, а Турция завершила своё выступление.

В Лиге наций турки стартовали в Кардиффе и с 62-й минуты играли в меньшинстве после удаления Барыша Йылмаза, потому 0:0 против Уэльса — неплохой результат. Во 2-м туре дома уже была победа, 3:1 над Исландией.

Сборная Черногории не смогла пройти отбор на Евро-2024, пропустив Венгрию и Сербию вперёд. Поэтому летом черногорцы играли товарищеские матчи с переменным успехом. Обыграли Беларусь и Македонию, но уступили Бельгии и Грузии. Лигу наций Черногория начала в Рейкьявике, Исландия забила по мячу в каждом из таймов и уверенно победила 2:0. Несколько дней спустя в черногорцы принимали Уэльс и уже к третьей минуте умудрились пропустить дважды. Всё, на что хватило хозяев, — гол в середине второго тайма, и, как следствие, поражение 1:2.

Черногория пока не выглядит командой, готовой бороться за повышение в классе, последнее место и разница мячей 1:4. Турция же и играет неплохо, и вполне может рассчитывать на первое место в группе по итогам турнира. На бумаге турки сильнее всех в своём квартете, но доказывать надо результатом. Победа Турции с форой (-1)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».