Турция — Черногория: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги наций 11 октября

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Турция — Черногория.

Ставка: тотал угловых Черногории больше 2.5 за 1.84.

«Турция и Черногория проведут матч в 3-м туре Лиги наций. Турки после успешного Евро набрали в двух стартовых турах Лиги наций в дивизионе Б четыре очка. Сначала коллектив сыграл вничью с Уэльсом в гостях 0:0. Это была невзрачная игра, я бы даже сказал, плохая по качеству. Со стороны сборной Турции вообще без моментов было. А вот потом во 2-м туре уже турки победили сборную Исландии со счётом 3:1. Хет-трик сделал Актюркоглу, который проводит лучший этап, наверное, в своей карьере сейчас, после перехода в «Бенфику» забивает, отдаёт в каждой игре голевые передачи и за сборную отличается. В общем, турки обыграли Исландию по делу, выиграли у неудобного соперника.

Что касается черногорцев, то они стартовали с поражения от Исландии 0:2, пропустили дважды со стандартов, проиграли по делу. Потом ещё уступили Уэльсу, провалив стартовый отрезок и пропустив два гола. Во втором тайме команда отыграла один мяч, но на большее не хватило её. В общем, пока ноль очков у подопечных Роберта Просинечки.

Конечно, с Турцией будет тяжело им. Но я думаю, что Черногория может создать проблемы сопернику, потому что это дружина, которая может терпеливо защищаться всей командой, играть в автобус, делать ставку на длинные передачи в переходах в атаку. Турки не любят с такими соперниками играть, особенно если черногорцы, опять же, покажут высокий уровень организации.

Я бы в исход лезть не стал тут. Турция остаётся непредсказуемой командой. Да, она сильнее Черногории, но не настолько, чтобы уверенно брать тут её победу, даже дома, я не рискнул бы. Да и коэффициент маленький на это. Я бы взял вот какую ставку – количество угловых Черногории больше 2.5 за 1.84. Я думаю, как-то недооценили букмекеры шансы черногорцев на угловые. Турция — команда, которая не умеет играть в доминирующей манере так, чтобы сопернику совсем не оставлять шансов. Она будет больше с мячом, но будет и получать атаки на свои ворота.

Просто если взять статистику игр с Уэльсом и с Исландией, то Турция получала на свои ворота больше двух угловых оба раза. Четыре подали валлийцы и три – исландцы. То есть эта ставка проходила оба раза, и Черногория тоже оба раза в своих матчах много подавала. Тем более с Уэльсом она подала больше 2.5 угловых. Так что напрашивается ставка на угловые Черногории», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».