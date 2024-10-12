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«Спартак» — «Ак Барс»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

«Спартак» — «Ак Барс»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ
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12 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с «Ак Барсом» на арене «Мегаспорт» в Москве. Начало – в 14:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.30. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2300 рублей.

Шансы казанцев оценили в 2.65. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.80. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.65.

Итоговая победа «Спартака» идёт за 1.80, итоговый успех «Ак Барса» — за 2.05.

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