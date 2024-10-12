«Спартак» — «Ак Барс»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс».

Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 2.05.

«Спартак» пока ещё держится в топ-3 таблицы Западной конференции, но надолго ли? Игра и показатели красно-белых ухудшились в последнее время. Они проиграли три из четырёх прошлых встреч. Уступили «Трактору» (2:3 Б), «Металлургу» (2:5) и «Салавату Юлаеву» (2:5). Единственная победа на этом отрезке была добыта над «Барысом» (4:2).

Алексей Жамнов всё прекрасно понимает. После поражения от уфимцев он отметил, что команда подняла планку в прошлом сезоне и не может её опускать. Интересно, что, по его словам, у некоторых появилась корона или самоуспокоенность.

Предстоящая игра с «Ак Барсом» — это проверка на качество. После семиматчевой серии побед казанцы тоже резко сбавили ход. Они проиграли последние два матча. Сначала уступили «Амуру» (1:2), а затем «Сибири» (3:6).

Эти неудачи можно назвать недонастроем. Потому что у Анвара Гатиятулина сложился костяк, его команда играет как единое целое, образовались лидеры. Все механизмы работают, но иногда даже они дают сбой. В этом нет ничего страшного. Главное, чтобы это не продолжалось долго.

Петан, Яшкин и Барабанов – первая тройка, которая образовалось в этом сезоне. И она функционирует явно лучше, чем у «Спартака». Несмотря на поражение от «Сибири», Александр оформил дубль, а Ник и Дмитрий — по два голевых паса. Но, что важнее, играет у «Ак Барса» не только первое звено. Все остальные активно поддерживают ритм.

Откровенно говоря, по игре казанцы смотрятся интереснее «Спартака». Заметно, что подопечные Гатиятулина играют как одно целое. У Алексея Жамнова что-то происходит. Лидеры не играют так, как могут на самом деле. Может быть, перестали работать тренерские установки? Предлагаем поставить на победу «Ак Барса» с учётом ОТ и буллитов за 2.05.