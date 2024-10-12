«Металлург» — «Авангард»: букмекеры назвали фаворита матча в Магнитогорске

12 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет играть с «Авангардом» на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Начало – в 14:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «Магнитке». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.05. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2050 рублей.

Шансы омичей оценили в 3.00. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.75. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

На итоговую победу «Металлурга» дают 1.65, итоговый успех «Авангарда» доступен за 2.30.