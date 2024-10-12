«Металлург» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Металлург» — «Авангард».

Ставка: «Металлург» победит за 2.05.

Андрей Разин через большие усилия всё-таки сумел вернуть своей команде прежнюю игру. По крайней мере пока всё выглядит именно так. «Металлург» поочерёдно обыграл «Ладу» (2:1), ЦСКА (7:0), «Спартак» (5:2) и московское «Динамо» (5:3). Впечатляет, что подопечные Разина вынесли сразу три московских клуба, которые считаются очень сильными соперниками.

Последнюю встречу «лисы» проиграли «Торпедо» (4:5). Не повезло. Суммарно «Металлург» нанёс 51 бросок, при 20 от нижегородцев. Чувствуете разницу?

«Авангард» не может похвастаться такой великолепной игрой в атаке. Команду как будто подменили в этом сезоне. Ужасная статистика, присущая аутсайдерам КХЛ. Омичи порадовались прерванной семиматчевой серии поражений, но это вообще ничего не дало. Обыграв «Сибирь» (3:2), «ястребы» тут же уступили «Локомотиву» (3:5).

Качели продолжились, когда подопечные Звягина выиграли у «Барыса» (4:0), однако ответ не заставил себя ждать. «Снежные барсы» взяли реванш в последней встрече, обыграв «Авангард» со счётом 1:0. Руководство не собирается ничего менять, Звягин продолжает работать с командой и готовит её к матчу с «Металлургом».

Отметим, что для «Барыса» эта победа стала всего лишь третьей в регулярном чемпионате. Все предыдущие соперники легко вскрывали его оборону. Только «Торпедо» отправило в ворота казахстанского клуба 10 шайб. А «Авангард» не смог забросить даже одной. Три броска в створ от омичей как будто говорят о том, что и не сильно старались «ястребы» сравнять счёт. Очень плохо.

Звягин сказал, что в игре с чемпионом его подопечные будут выходить на победу. Как поверить, что это реально осуществить, когда «Металлург», желая сравнять счёт, бросает свыше 20 раз по воротам нижегородцев в третьем периоде при отставании в одну шайбу, а «Авангард» по воротам «Барыса» наносит за весь матч примерно столько же? Разница велика. Мы предлагаем ставку на победу «Магнитки» за 2.05.