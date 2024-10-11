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Букмекеры оценили вероятность нокаута в бою Бетербиев — Бивол

Букмекеры оценили вероятность нокаута в бою Бетербиев — Бивол
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В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Отметим, что оба боксёра — непобеждённые.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Букмекерские конторы считают фаворитом Бивола и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.80. Шансы Бетербиева оценили в 2.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 14.0.

По мнению экспертов, бой продлится всю дистанцию. Сделать ставки на тотал больше 11.5 раунда можно за 1.56, а тотал меньше 11.5 раунда оценён в 2.35.

Если поединок Бетербиев – Бивол закончится нокаутом – сыграет 2.35. Победа Артура досрочно оценена коэффициентом 2.75. Если Дмитрий выиграет нокаутом, зайдёт коэффициент 8.20.

Дополнительно букмекеры дают роспись на победу Бетербиева в 7-8-м раунде за 9.00. Если Бивол выиграет в 9-10-м раунде – сыграет 23.0.

Прогноз на долгожданный бой:
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Супербой россиян будет держать в напряжении
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Супербой россиян будет держать в напряжении
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