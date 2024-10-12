Хорватия — Шотландия: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Хорватия — Шотландия.

Ставка: Шотландия не проиграет за 2.43.

Сборная Хорватии всё ближе подбирается к смене поколений. Многолетние лидеры продолжают вести национальную команду за собой, но чем дальше, тем хуже. На Евро-2024 «шашечные» не сумели пробраться дальше группового этапа.

В Лиге наций «пламенные» уступили Португалии (1:2) и с трудом победили Польшу (1:0). Главным героем встречи с бело-красными стал Лука Модрич. Полузащитник забил филигранным ударом со штрафного. Пока что он не планирует завершать карьеру, так как чувствует, что порох ещё есть.

Хорошо одно — Златко Далич постарался, чтобы национальная команда предельно редко пропускала. Обороняются «шашечные» очень слаженно, облегчая жизнь надёжному Доминику Ливаковичу. В последних 13 встречах во всех официальных турнирах «пламенные» пропустили 12 мячей.

Сборная Шотландии опаснее, но не стабильнее Хорватии. Она здорово выступила в квалификации Евро-2024, но на самом турнире сыграла посредственно. Хотя ещё стоит отметить высокий уровень соперников, встречи с которыми у «тартановой армии» не задались.

В Лиге наций у шотландцев пока что показатели неутешительные. Они досадно уступили Польше (2:3) и Португалии (1:2). О чём это говорит? О том, что на грядущий матч Стив Кларк настроит подопечных особо тщательно. Ему необходимо исправлять положение в турнирной таблице.

Заключить пари на то, что «тартановая армия» не проиграет «шашечным», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43. Последние результаты «пламенных» настораживают. Они выиграли только один из пяти матчей в официальных турнирах. Без Луки Модрича национальная команда смотрится плохо, но и с ним не очень хорошо. Полузащитнику пора вешать бутсы на гвоздь, но без потери в качестве заменить его невозможно.