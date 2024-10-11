Бетербиев — Бивол: на кого ставить

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Турнир в Эр-Рияде начнётся в 18:00 мск. Главный бой турнира Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол стартует ориентировочно в 00:00.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Биволу. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.83 (52%). Шансы Бетербиева оценили котировкой 2.24 (42%). На ничейный исход по итогам боя можно сделать ставку за 15.0 (6%).

По оценкам аналитиков, бой, скорее всего, продлится всю дистанцию. Такой исход идёт с коэффициентом 1.64. На досрочное завершение можно поставить за 2.18. Нокаут от одного из боксёров оценили в 2.35.