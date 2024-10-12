Польша — Португалия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Польша – Португалия в Лиге наций.

Ставка: победа Португалии по угловым с форой (-1.5) за 1.75.

«В Лиге А сборная Португалии, которая является лидером и идёт со стопроцентным набором очков, одержав две домашние победы над хорватами и над шотландцами, на сей раз сыграет на выезде в Варшаве на национальном стадионе против сборной Польши. Почти все лидеры сборной Португалии в строю, они вызваны на эту встречу. И поляки к этому туру пришли с одной победой и поражением, причём это были выездные матчи. Победа была очень эмоциональная, очень драматичная – в Шотландии, где вели 2:0, позволили сопернику отыграться – 2:2, и уже в компенсированное времени Залевски реализовал пенальти. Польша выиграла, а потом эмоций и силёнок не хватило на матч против Хорватии. Там пропустили от Модрича со штрафного, а в атаке ничего толком создать не смогли.

Вообще, я обратил внимание на цифры, Польша много атакует, команда очень резвая, команда быстрая, но в матчах с участием Польши не так много угловых, особенно у самой Польши. Три угловых было в первом матче против шотландцев. Два угловых против хорватов — это очень мало. Я думаю, что португальцы, которые в последней игре, например, с шотландцами, вообще 12 угловых заработали, и здесь подадут достаточно. Они многое в своей игре строят через фланги и, следовательно, достаточно много зарабатывают угловых. И мяч хорошо у сборной Португалии ходит, поэтому, мне кажется, вот на голы, на тотал, на «трёхысходку» ставить в этом матче и прогнозировать очень сложно. Отталкиваться от статистики, наверное, более правильный ход.

Поэтому, предполагая, как сложится эта игра, я думаю, что, если португальцы будут больше владеть мячом и задействовать фланги, они, соответственно, больше должны зарабатывать угловых. Мой прогноз – «победа Португалии по угловым с форой (-1.5)» за коэффициент 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».