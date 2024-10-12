Польша — Португалия: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций 12 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Польша — Португалия.

Ставка: 1:1 за 6.40.

«Польша и Португалия встретятся в 3-м туре Лиги наций. Да, фаворит тут кажется очевидным. Но я всё же не думаю, что поляки легко дадут себя обыграть.

Португальцы уверенно начали эту Лигу наций, пока только побеждали. Хотя с разными соперниками по уровню они сыграли с одинаковым счётом 2:1. Сперва команда обошла Хорватию — она доминировала и могла бы забить и больше. То же относится и к встрече с Шотландией, хотя там противник первым быстро открыл счёт и сел в штрафной. В итоге под конец матча подопечные Мартинеса всё-таки забили победный гол, причём сделал это Роналду — на 88-й минуте.

С шестью очками Португалия теперь лидирует в группе. Её отрыв от двух преследователей насчитывает три очка. Польша как раз и отстаёт от лидера на столько очков. Она сейчас уступает Хорватии со второго места только по дополнительным параметрам. Стартовала команда с победы в тяжёлом матче с Шотландией (3:2). Но вот затем поляки уже проиграли как раз хорватам, мало что создали в атаке — 0:1 в итоге.

На прошедшем Евро-2024 они добились совсем разных результатов. Поляки провалили турнир и даже не вышли из группы, ни разу не выиграв. Португалия же в доминирующей манере прошла в плей-офф, после чего дошла до 1/4 финала, где уступила Франции в равной игре (0:1).

Я тут не думаю, что Португалия легко победит. Более того, хочу рискнуть и вообще поверить в то, что они сыграют вничью. Лига наций — турнир, который не особо нужен большим сборным. А вот таким командам, как Польша, он помогает попасть на большие турниры. Собственно, так поляки и вышли на Евро — через стыковые матчи.

Так что сейчас Польша будет надёжна, не проиграет. Но и в победу хозяев я всё равно не верю. Поставлю на точный счёт 1:1, который оценивается в 6.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».