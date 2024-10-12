Польша — Португалия: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций в Варшаве

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги наций Польша – Португалия.

Ставка: победа Польши с форой (+1) за 1.70.

«Матч, который будет сыгран в Варшаве. Почему я сразу говорю о городе, потому что Португалия начинала Лигу наций с двух домашних матчей и оба выиграла с одинаковым счётом 2:1. И это нам говорит о том, что с обороной не всё так хорошо у португальцев, тем более что у них основным игроком дикое количество времени был Пепе, которого больше нет в сборной.

Я думаю, что португальцам предстоит выдержать довольно непростой натиск от поляков, которые дома играют хорошо, играют нагло. Я не очень понимаю, почему такая уверенность у букмекеров в португальской команде. Мы знаем, что у неё часто бывают проблемы. И как раз часто они бывают в Восточной Европе. Они в своё время, проиграв Албании, едва не поставили под угрозу своё участие в крупном турнире. Здесь тоже будет всё непросто.

Поэтому я полагаю, что ставить надо в сторону польской сборной. Конечно, не на победу за 5.2, но букмекеры дают 1.7 за фору (+1) с расходом. Это очень хороший вариант, надёжный. Я вообще вижу ничью как наиболее вероятный результат этого матча. Но если и проиграют поляки, то я не думаю, что они дома проиграют много», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».