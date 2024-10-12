Польша — Португалия: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Польша — Португалия.

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Сборная Польши стартовала в Лиге наций с матча с Шотландией, и, забегая вперёд, эта встреча получилась самой яркой в 1-м туре. Поляки открыли счёт, Роберт Левандовски ассистировал бывшему футболисту «Динамо» Себастьяну Шиманьскому. Затем форвард «Барсы» отличился сам, реализовав пенальти аккурат в конце первого тайма. Правда, раньше был отменённый гол Мактоминея. Но после перерыва всё перевернулось: уже на 46-й минуте Билли Гилмор один мяч отквитал. Прошло полчаса, и Скотт Мактоминей с передачи Энтони Ралстона всё-таки забил и сделал счёт 2:2. Однако на пятой компенсированной минуте Хэнли сфолил в своей штрафной, а Никола Залевски принёс победу Польше 3:2. 2-й тур прошёл в Загребе: в равной и не особо событийной игре гол Луки Модрича принёс победу хорватам.

Сборная Португалии в 1-м туре в Лиссабоне принимала Хорватию. В первом тайме хозяева смотрелись лучше, Бруну Фернандеш отличной передачей нашёл Диогу Дало, и тот пробил между ног Ливаковичу. Затем моменты были у Леау и Крамарича, а на 34-й минуте случилось эпохальное событие. Криштиану Роналду записал на свой счёт 900-й гол в карьере! Правда, ещё до перерыва Хорватия один мяч отыграла, его в свои ворота отправил Диогу Дало. Во втором тайме моментов хватало, но лишь один был у гостей, у хозяев же было сразу несколько отличных шансов увеличить преимущество. В итоге так всё и закончилось 2:1 в пользу хозяев.

Несколько дней спустя они вновь в столице с таким же счётом победили на сей раз Шотландию. Первый тайм остался за британцами, вновь неугомонный Мактоминей отличился. Во втором тайме сначала Бруну Фернандеш сравнял, а затем Криштиану принёс победу своей команде.

Фаворит в матче — Португалия, но Польша играет дома. Более того, у хозяев есть Роберт Левандовски, находящийся в фантастической форме. Поляк в чемпионате Испании забил больше, чем половина команд турнира. У гостей никуда не делся Роналду, который, разменяв девятую сотню, продолжил забивать. Логичный выбор — обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».